Usak'taki Kısladag iliskiler elemanı olarak çalısırken aldıgı egitimin ardından firmadaki tek kadın kaya kamyonu operatörü olmayı basaran Yelda Temizci, maden sahasında zorlu sartlarda erkek meslektaslarıyla görev yapıyor. Türkiye'nin en büyük altın madeni Kısladag Altın Madeni'nde 7 yıl halkla iliskiler elemanı olarak görev yapan bir çocuk annesi 43 yasındaki Temizci, is makinelerine ilgisi nedeniyle kaya kamyonu operatörü olmak istedigini sirket yetkililerine bildirdi. Sirket yönetiminin onayıyla 200 saatlik zorlu egitimi basarıyla tamamlayan Temizci, 7 aydır 150 ton tasıma kapasitesine sahip dev kaya kamyonu operatörü olarak çalısıyor. Babasının uzun yıllar Artvin'de madenlerde motor ustası olarak çalıstıgını, küçüklügünden beri is makinelerine ilgi duydugunu belirten Yelda Temizci, sevdigi isi yapmanın mutlulugunu yasadıgını dile getirdi. Dev kaya kamyonuyla her gün yaklasık 8 saat direksiyon 24 kaya kamyonu var. Bu kamyonları 140 operatör kullanıyor, ben madende ve Türkiye'de tek kadın kaya kamyonu operatörüyüm. Çok zor ve dikkat gerektiren bir is ama isimi çok seviyorum. Yedi aydır direksiyon basındayım. Su ana kadar bin 350 saat direksiyonda kaldım. Bu is hayatıma çok sey kattı" dedi. Temizci, kadın olmanın böylesi agır bir isi yapmaya engel teskil etmedigini, çalısma arkadaslarının ve sirket yönetiminin kendisine her alanda destek oldugunu, yaptıgı isin önemini ve sorumlulugunu bildigini aktardı. "Yürüyen dev" dedigi kamyonun teknik özelliklerini çok iyi bildigini kaydeden Temizci, "Kullandıgım makine hafriyat makinesi, bos agırlıgı 103 ton. 150 tona kadar tasıma kapasitesi var. Kamyonun genisligi 6,2 metre, 5,7 metre yükseklige ve 11 metre uzunlugu sahip. Türkiye'nin en büyük kamyonları bunlar" bilgisini verdi. Ailesinin, özellikle de kızının isiyle gurur duydugunu belirten Temizci, "Babam, 17 yasındaki kızım, ailem benimle gurur duyuyor. Çalısma arkadaslarım da beni motive ediyor. Belki yurt dısında çalısırım bilmiyorum, isimi çok seviyorum" diye konustu.

KADINLAR CESUR OLSUN

Yurt dısında bu isi yapan kadınların oldugunu anlatan Temizci, hemcinslerine su önerilerde bulundu: "Yurt dısında kadın operatörler oldugunu biliyordum, bu yola çıktım, çok heyecan verici. Kadını ya da erkegi yoktur bu isin. Ben kadınların her isi yapabilecegini düsünüyorum. Kadınlar yeni seyleri denemekten korkmasın. Sahada çalısmak yorucu 'evet' ama herkes mutlu oldugu isi yapsın."

"VALİ'DEN TAM DESTEK"

Kısladag Altın Madeni'ne ziyarette bulunan Usak Valisi Funda Kocabıyık da dev kamyonu kullanan Yelda Temizci ile sohbet etti. Kadınların istedikleri takdirde dagları delebilecek güce sahip oldugunu belirten Kocabıyık, "Yelda kadınlar için çok güçlü bir örnek. Ben, Yelda ve Yelda gibi tüm kadınların yanındayım" dedi. TÜPRAG

Metal Madencilik Yönetim Kurulu Baskanı Mehmet Yılmaz da, "Yelda egitimlerini çok büyük basarıyla tamamladı. Simdi de gerçekten azmiyle, çalısma istegiyle herkese örnek oluyor. Biz kadınlara her türlü destegi veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edecegiz" diye konustu. Altın Madeni'nde halkla basında binlerce ton yükü naklettigini anlatan Temizci, "Madende