Festivale tam not

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 23 Nisan Salı günü açılan 26. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere açılan stantlarda 130'dan fazla firma ürünlerini 6 gün boyunca tanıtma imkanı buldu. Manisa'da 26 yıldır devam eden fuar, Mesir Festivali'nin de en önemli parçalarından biri haline geldi. Fuarın açılmasıyla birlikte Manisalılar da Fuar Merkezi'ne akın etti. Fuar Merkezi ve çevresindeki stantlar yoğun ilgi görürken, birçok firma fuara özel indirimler uyguladı. Hafta sonu yoğun ilginin olduğu fuar alanında insanlar yürümekte zorlandı. Halil İbrahim Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı ve Fuar çevresindeki otoparklar adeta doldu taştı. Fuarda faaliyet gösteren dermek ve vakıflar da ciddi gelir sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Manisa Valiliği, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar hem ziyaretçileri hem de katılımcı firmaları memnun etti. Fuarı, 23-28 Nisan tarihleri arasında 350 binden fazla ziyaretçi gezdi. Etkinliklerdeki coşku önceki gün 6 ton mesir macununun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılmasıyla son buldu. Binlerce kişi mesir macunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı. Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 5 bin emniyet görevlisi görev yaptı.