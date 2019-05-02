Ege’de 1 Mayıs coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Mayıs Emek ve Dayanısma Günü, tüm yurtta oldugu gibi Ege'de de çesitli etkinliklerle kutlandı. Izmir'de DISK, KESK, Türk-Is'e baglı sendikaların üyeleri, bazı partiler ve sivil toplum kuruluslarının temsilcilerinden olusan gruplar, önceden belirlenen 3 noktada toplandı. Sloganlar atarak ellerinde pankartlarla kortejler halinde Gündogdu Meydanı'na gelen gruplar, arama noktalarından geçerek alana girdi. Izmir'de ilk defa olusturulan isçi korosu sahne aldı. Itfaiyeci, soför, hemsire, büro elemanı, ögretmen, park ve bahçelerdeki isçiler ile otoparkçılardan olusan koro 3 tane isçi marsı söyledi. Marslara Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer de eslik etti. Etkinlik Kardes Türküler'in konseriyle son buldu. Manisa'da ise düzenlenen kutlamalarda isçi ve memur sendikaları ile STK'lar gönüllerince eglendi. Manisa'da gerçeklestirilen 1 Mayıs kutlamaları her sene oldugu gibi sendika ve STK'ların Sultan Camii önünde toplanmasıyla basladı. Ellerinde afis, döviz ve pankartlarla sloganlar esliginde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen yaklasık bin kisilik grup burada genis güvenlik önlemleri altında kutlamanın yapılacagı alana alındı. Ögretmenlerden olusan halk dansları toplulugu Türkiye'nin her bölgesinden halk oyunları gösterileri sunarak alandakileri costurdu. Kutlamanın ardından vatandaslar olaysız bir sekilde dagıldı.