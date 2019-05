Ege’nin ilk düşünce kuruluşu EGİAD’dan

BUGÜN NELER OLDU

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılında büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. EGİAD, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği etkinlikle, bir iş örgütü tarafından Ege Bölgesi'nde ilk kez kurulan düşünce örgütü Think Tank'in tanıtım lansmanını gerçekleştirdi, ayrıca Nobel Barış Ödülü Sahibi Büyükelçi Ahmet Üzümcü'yü "Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Alanında Sivil Toplumun Rolü" konusunda ağırladı. İş dünyasına bilgi ve fayda sağlayabilecek bir oluşuma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanan iş örgütü, EGİAD Think Tank'in kuruluş haberini bu etkinlik çerçevesinde açıkladı. Ana amacı tamamen ekonomi ve iş dünyası odaklı bir yaklaşımla bilgi ve faydalı içerik üretmek olarak belirlenen EGİAD Think Tank, bölgenin ilk düşünce kuruluşu olacak. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Ana hedef ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olabilecek konularda bilgi üretmek ve bu bilgiyi kamuoyuyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapan, devletlerin karar alma süreçlerinin etkinliği artırmak ve doğru politikalar izlenmesini sağlamak amacıyla bir strateji oluşturmak için kurulmuş özel ve nitelikli araştırma merkezi olarak hareket edeceğiz. Öncelikle İzmir'in ve Ege Bölgesinin ve bu yolla ülkemizin daha güçlü, daha dinamik ve refah seviyesi daha yüksek bir hale getirilmesine yardımcı olmak için eldeki sorunlara çözümler önermeyi, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi hedefleyen bir araştırma platformu olacağız" dedi.ve Ege Bölgesi iş dünyasının etkinlik, verimlilik ve performansını artırmaya dönük faaliyetleri planlamak, EGİAD üyelerine ait şirketlerin yararına olacak şekilde lobi faaliyetlerinde bulunmak. EGİAD yönetimi adına, gelecek için vizyon, strateji ve çözüm üretmek.