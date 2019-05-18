Beledıyenın borcunu astığı afışle açıkladı

İzmır'de CHP'nin elindeki Tire Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İyi Parti'ye geçti. Göreve gelen İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek'ten devraldığı belediyeye ait borç durumunu gösteren iki dev afiş hazırlattı. Tire Belediyesi'nin 58 milyon 85 bin 343 lira 85 kuruş olan borcunun kalem kalem yazıldığı afiş, Tire Belediyesi Hizmet Binası ve Zabıta Müdürlüğü dış duvarına asılarak Tire halkına duyuruldu.

DAVALAR DAHIL DEĞIL

Afişte borcun, Başkan Duran'ın resmen göreve başladığı 5 Nisan 2019 tarihine kadar olan dönemi kapsadığı ve 25 milyon liralık yargı süreci devam eden tazminat davalarının dahil olmadığı ifade edildi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, seçimler öncesi Tireliler'e şeffaf belediyecilik konusunda söz verdiğini belirtip, "Görev sürem boyunca da benim yönetimimdeki belediyeye ait son durumu yine aynı afiş yöntemiyle insanlara duyuracağım. Tire Belediyesi şeffaf ve hesap verilebilir bir hale gelecek" dedi. Önceki dönem CHP'den belediye başkanı olan Tayfur Çiçek, son seçimde DSP'den aday olmuştu.