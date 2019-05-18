Denizli’ye yeni sponsor

BUGÜN NELER OLDU

POR Toto Süper Lig'e yükselen Abalı Denizlispor, Yukatel ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.sonucunda yeşilsiyahlı ekibin kasasına 5 milyon Euro girecek. Anlaşmayla ilgili Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Başkan Ali Çetin, Yukatel Ceo'su Yusuf Karataş ve yöneticiler katıldı. Kulüp Başkanı Çetin, yve toplam 5 milyon Euro gelir elde edeceklerini ifade etti. Karataş ise Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf ile sponsorluk anlaşmalarının bulunduğunu kaydederek, "" dedi