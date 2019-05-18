Denizli’ye yeni sponsor

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POR Toto Süper Lig'e yükselen Abalı Denizlispor, Yukatel ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İsim hakkı, forma göğüs ve şort reklamını kapsayan anlaşma
sonucunda yeşilsiyahlı ekibin kasasına 5 milyon Euro girecek. Anlaşmayla ilgili Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Başkan Ali Çetin, Yukatel Ceo'su Yusuf Karataş ve yöneticiler katıldı. Kulüp Başkanı Çetin, yeni sezonda takımın isminin Yukatel Denizlispor olacağını
ve toplam 5 milyon Euro gelir elde edeceklerini ifade etti. Karataş ise Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf ile sponsorluk anlaşmalarının bulunduğunu kaydederek, "Umarım Denizlispor seneye daha iyi yerlere gelir ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eder
" dedi