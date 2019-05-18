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Denizli’ye yeni sponsor

Yeşil-siyahlılar Almanya’da cep telefonu ticareti yapan Yukatel ile 5 yıllık anlaşma yaptı. 5 milyon Euro gelir elde edecek kulübün ’deki ismi olacak

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Denizli’ye yeni sponsor
SPOR Toto Süper Lig'e yükselen Abalı Denizlispor, Yukatel ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İsim hakkı, forma göğüs ve şort reklamını kapsayan anlaşma sonucunda yeşilsiyahlı ekibin kasasına 5 milyon Euro girecek. Anlaşmayla ilgili Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Başkan Ali Çetin, Yukatel Ceo'su Yusuf Karataş ve yöneticiler katıldı. Kulüp Başkanı Çetin, yeni sezonda takımın isminin Yukatel Denizlispor olacağını ve toplam 5 milyon Euro gelir elde edeceklerini ifade etti. Karataş ise Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf ile sponsorluk anlaşmalarının bulunduğunu kaydederek, "Umarım Denizlispor seneye daha iyi yerlere gelir ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eder" dedi
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Denizli’ye yeni sponsor
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