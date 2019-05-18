Deredeki kirlilik tehdit oluşturuyor

Denızlı'nın Pamukkale ilçesinden geçen Gökpınar deresinin Akhan Mahallesi kısmında yaşanan su kirliliği ve pis koku üzerine çevre sakinleri durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Şikayetler üzerine kuruma bağlı 'Çevre Denetim Ekipleri' bölgeye gelerek incelemelera başladı. Kirliliğin ve kötü kokunun neden kaynaklandığı ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Vatandaşlar su ile bölgede yaklaşık 15 bin hektar tarım arazisinin sulandığını ve çoğu zaman kötü kokudan dolayı sulama kapaklarını açıp ardından tarlalarına uzun süre giremediklerini dile getirdi. Suyun tamamen insan sağlığını olumsuz etkilediğini öne süren mahalleli konuyu bir çözüm bulunmasını istedi. Dereden gelen su ile bölgede mısır ve buğday başta olmak üzere, domates, salatalık ve nar gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalar sulanıyor. Mahalleli sulama birliğine dönüm başına aylık 50 TL kadar para da ödediklerini söyleyerek, dereden gelen suyu bazen çok kirli olduğundan kullanamadıkları için sitem etti.

SU ZIFT GIBI AKIYOR

Çevre halkı derenin Akhan Köprüsü civarında ise bazen içerisinde adeta zift varmış gibi koyu renkte aktığını öne sürdü. Çiftçilik ile uğraşan köylülerden İbrahim Göçer, Akhan Mahallesi'nin kanalizasyon sularının köprünün yanından dereye aktığını iddia etti. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün dereden aldığı numunelerin sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.