Hoşgeldin bade bebek

BUGÜN NELER OLDU

Egeli Sabah'ın editörlerinden Serhan Çifdalöz ile eşi Bahriye Çifdalöz, 2. kez bebek sevinci yaşıyor. Buca'da Özel Tınaztepe Hastanesi'nde geçtiğimiz gece Op. Dr. Aylin Barbaros tarafından gerçekleştirilen doğumda, kız bebek dünyaya geldi. Çifdalöz çifti, minik kızlarına Bade ismini verdi. Çifdalöz ailesi, 3 kilogram 720 gram olarak dünyaya gelen Bade bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Sabah ailesi olarak Çifdalöz ailesinin sevincini paylaşıyor ve Bade bebeğe, Allah'tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Çifdalöz ailesinin bir de Ege isimde 4 yaşında oğulları bulunuyor.