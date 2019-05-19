Büyük alimin halifesinin mezarı bulundu

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Nakşıbendıyye yolu büyüklerinden büyük alim Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden olan Ahmed Eğribozi Hazretleri, uzun süre Bağdat'ta kaldıktan sonra Şam'a oradan da İzmir'e yerleşti. Ancak Eğribozi Hazretleri'nin vefat ettiği İzmir'de kabrinin yeri bilinmiyordu. Okuduğu ansiklopedilerde Ahmed Eğribozi Hazretleri'nin uzun müddet İzmir'de kaldığını ve burada vefat ettiğini öğrenen İzmirli araştırmacı Sedat Gökgedik, kabir yeri belli olmayan evliyanın gömüldüğü yeri bulmak için çalışmalar yaptı. Bundan yaklaşık 15 sene önce yaptığı çalışmalardan sonuç alamayan Gökgedik, bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı kişi sayesinde kabrin yerini belirlediklerini anlatarak, "Sakarya'da bulunan bir tanıdığım İzmir'e hiç gelmemesine rağmen 'İzmir'de büyük bir Osmanlı mezarlığı var. Kabri orada ara' dedi ve kabrin yerini konum vererek tarif etti. Hem tariften hem de hazırlanmış kaynak eserlerden yararlanarak Ahmed Eğribozi Hazretleri'nin kabir taşını Emir Sultan Haziresinde bulduk" dedi.