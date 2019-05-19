Emeklileri dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR polisi paraya ihtiyacı olan ve özellikle de kredi çekemeyen emeklilere yüksek faizle para verdikleri tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 liralık 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin, bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 lira borçlandırdıkları belirlendi. Şüphelilerden C.Ö., E.Ö., A.A., Y.A. ve O.A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.