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Emeklileri dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Emeklileri dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
İZMIR polisi paraya ihtiyacı olan ve özellikle de kredi çekemeyen emeklilere yüksek faizle para verdikleri tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 liralık 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin, bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 lira borçlandırdıkları belirlendi. Şüphelilerden C.Ö., E.Ö., A.A., Y.A. ve O.A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Emeklileri dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
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