‘Makyaj yerine altyapı yapın’

BUGÜN NELER OLDU

İZSU Genel Kurulu'nun mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya uzun yıllardır yazın ortaya çıkan ve kenti etkisi altına alan kötü koku damgasını vurdu. ZSU Genel Müdürlüğü'nün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, altyapı sorunlarına dikkat çekti. Gerçek belediyecinin yerin üstüne değil altına yatırım yaptığını belirten Hızal, "Bugün İzmir'de çok net biçimde yatırımın yerin altına yapılması gerektiğini görüyoruz. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte koku problemi yeniden hissedilmeye başlandı. Sayın Başkan 31 Mart yerel seçimleri öncesi 'İzmir'in koku sorununu kesinlikle çözeceğiz' demişti. İzmir kokuyor demek doğru değil ama İzmir'de bir koku problemi var. Yağmur suyu ve evsel atık sularının ayrıştırılma sorunu var. Yine bir başka sorun yüzülebilir körfez projesi. Ayrıca kış aylarında yaşanan taşkınlar, yine içilebilir musluk suları sorunu var. 23 yıl önce Buca'da musluktan su içebiliyorduk ama şu anda musluk suyunu içemiyoruz" dedi.İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı verilerini değerlendiren Hızal, kurumun yatırım yapmaması durumunda İzmirliler'in koku problemi ile yaşamaya devam edeceğini savundu. Konuşmaların ardından İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı AK Partililerin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.