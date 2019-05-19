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Manisa BŞB final kapısını araladı

TFF 2. Lig play off salı günü Vefa Stadı’ndaki rövanş öncesi , “Turu geçtik diyemeyiz” dedi

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Manisa BŞB final kapısını araladı
TFF 2. Lig Play-Off mücadelesinde Tuzlaspor'u eleyip yarı finalde Fatih Karagümrük'le eşleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta evinde rakibini 1-0 yenip büyük avantajın sahibi oldu. Son 18 dakika 1 kişi eksik mücadele eden Manisa ekibi her şeye rağmen 89'uncu dakikada Erhan'ın golüyle kazanmayı başarıp salı günü Vefa Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi final kapısını araladı. Manisa BŞB Teknik Direktörü Taner Taşkın, Karagümrük önünde zorluk seviyesi son derece yüksek bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Turu kesin geçtik' diyemeyiz. İstanbul'daki maç da oldukça zorlu geçecek
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Manisa BŞB final kapısını araladı
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