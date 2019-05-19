Manisa BŞB final kapısını araladı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Play-Off mücadelesinde Tuzlaspor'u eleyip yarı finalde Fatih Karagümrük'le eşleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta evinde rakibini 1-0 yenip büyük avantajın sahibi oldu. Son 18 dakika 1 kişi eksik mücadele eden Manisa ekibi her şeye rağmen 89'uncu dakikada Erhan'ın golüyle kazanmayı başarıpManisa BŞB Teknik Direktörü Taner Taşkın, Karagümrük önünde zorluk seviyesi son derece yüksek bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam,