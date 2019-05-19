Şampiyon Denizlispor

BUGÜN NELER OLDU

Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçında İstanbulspor'uİstanbul ekibinin gollerini 14. dakikada Ali Dere ile 90+1. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti. Denizlispor kupasına bugün kavuşuyor.Denizlispor yönetimi, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen anlamlı kupa töreni öncesi,Şehrimiz için gurur kaynağı olan bu başarıyı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılı ile birlikte kutlamak amacıyla taraftarlarımız davetlidir" mesajını paylaştı.