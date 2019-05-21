AK Parti Gençlik Kolları Vefa İftarı’nda buluştu

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Parti İzmir İl Gençlik Kolları, gerçekleştirdiği vefa iftarı programı ile yüzlerce genci bir araya getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programına İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Orkun Güzel de katıldı. Buluşmada, İzmir'de geçtiğimiz dönemde gençlik kolları başkanlığı görevini yürütenler adına Kemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Arif Uğurlu da bir konuşma yaptı. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "2023'ün ayak seslerini duyuyoruz. Bize biçilen rolün, sorumluluğun da farkındayız. Konuşmayan, yazmayan, okumayan, araştırmayan bir teşkilat, fikir hayatını geliştiremez. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu anlayışla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. İzmir'in ve partimizin geleceği adına nitelikli çalışmalara kendimizi adayacağız" diye konuştu.