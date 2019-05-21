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Arkadaşını öldüren zanlıya 31 yıl hapis

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Arkadaşını öldüren zanlıya 31 yıl hapis
İZMIR'IN Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında arkadaşı Mert Demircioğlu'nu öldürdüğü, Halil Evi'i de yaraladığı iddiasıyla aldığı 31 yıl hapis cezası bozulan sanık, aynı tekrar hakim karşısına çıktı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatları hazır bulundu. İddia makamı, sanığın "Olası kastla öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve izinsiz tabanca kullanmak" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, "Olası kastla öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs"ve "İzinsiz tabanca taşımak" suçundan toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Arkadaşını öldüren zanlıya 31 yıl hapis
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