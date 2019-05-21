Denizli’de görkemli kutlama

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Toto 1. Lig'de sezonun son maçında İstanbulspor'u deplasmanda 5- 2 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tam 9 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen yeşilsiyahlılar Atatürk Stadı'ndaki kutlamaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kulüp başkanı Ali Çetin ve yeşil-siyahlı taraftar katıldı.Muhteşem bir atmosferin oluştuğu kupa seremonisinde, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yeşil-siyahlı ekibe şampiyonluk kupasını takdim etti.