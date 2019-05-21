Denizli’de görkemli kutlama

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Toto 1. Lig'de sezonun son maçında İstanbulspor'u deplasmanda 5- 2 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tam 9 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen yeşilsiyahlılar Atatürk Stadı'ndaki kutlamaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kulüp başkanı Ali Çetin ve yeşil-siyahlı taraftar katıldı. Kapalı tribünü dolduran yaklaşık 5 bin yeşil-siyahlı taraftar, teknik direktör Yücel İldiz ve futbolculara tezahüratlar yaptı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yöneticiler, seremoni öncesi coşkulu taraftarları selamladı.
Muhteşem bir atmosferin oluştuğu kupa seremonisinde, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yeşil-siyahlı ekibe şampiyonluk kupasını takdim etti.