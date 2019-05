Göztepe salladı ama yıkamadı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Göztepe'nin Bursa'da oynadığı maç VAR sistemine inancı zayıflattı. Spor Toto 1. Lig'de Altınordu yine son anda play-off dışında kalırken, Denizlispor sezonu şampiyon olarak noktaladı. Altay-Elazığspor maçında Murat Uluç futbolculuk yaşantısını noktaladı. Balıkesirspor Baltok ise evinde Hatayspor'a da kaybetti.Beraberliğe razı değildi ama hem maçı yöneten Mete Kalkavan hem de VAR başındakiler böyle istediler. Göztepe'nin 2. yarıda atıp VAR'a takılan golü bir kenara bırakalım ama ilk yarıdaSon adam uygulamasından atılmaları gerekirdi. 1 puan iyidir ama her şeyin bittiği anlamını taşımaz.Maç öncesi 1 puan başarı gibi görülebilir ama oyunun tamamına baktığımızda kaybedilen iki puanı var Göztepe'nin. Ancak bu beraberlik de çok önemli. Ancak hakemin ve VAR'ın da bu maçın önüne geçtiğini söylemeliyim.Duygusal olduğunu söyleyemem. Tamamen yönetim yanlışları ile küme düşen, buna rağmen kupada final oynayan bir takım son maçını dolu tribünlere oynamalıydı.Maçı da kazanıyorlardı ama uzatmada yedikleri golle maçı berabere bitirdiler. Buruk bir veda oldu.Bu tip maçları yorumlamak zor. Kupa finalinden moralsiz döndüler. Hem kupayı bıraktılar hem de cezalar aldılar. Bu ortamda ve bunaltıcı yaz sıcağında böyle bir mücadele sergiledikleri için tüm Akhisarsporlu futbolcuları kutluyorum. Maçın ne önemi var, bu dik duruşları her şeyden önemli idi.Yücel hocama ve futbolcularına da böyle bitirmek yakışırdı, onlar da yakışanı yaptılar. Bu maçın yorumu yapılmaz. Süper Lig'e yükselmiş olmasına rağmen ve farklı bir kadro ile sahaya çıkmasına rağmen Denizlisporlu futbolcuların maça bakış açıları, bir takım disiplinini belgeliyordu.Yücel İldiz hocayı kadro tercihinden dolayı kutluyorum. Süper Lig'e çıkmışlardı ama bir adım daha da öteye gidip şampiyon olarak bitirdiler sezonu. Daha da açıkçası ''Bu ligin horozu biziz'' dediler.Her şey oldu. 3 direkten dönen, 1 çizgiden çıkarılan topla neler kaçırdılar neler. Ama Altınordu'nun yenilgisini bırakın beraberliği bile aklımdan geçmiyordu.Maç bitimi Altınordulu futbolcular sahada yıkılıp kalmışlardı. Ağlayanlar da vardı. Ama ağlamak neye yarar? Öne geçmişsin ne yapıp bitireceksin maçı. Futbolcuları eleştirmek için söylemiyorum. Benim de içim acıdı zira bir İzmirli olarak, play-off'a kalmalarını istiyordum.Maç kimsenin umrunda değildi. Altay'a büyük emekleri geçmiş Murat Uluç'u golle uğurlamak güzeldi. Bir diğer güzellik de Paixao'nun gol kralı olması idi. Yani bir kral gitti, diğeri geldi. Murat Uluç'u uğurlarken en azından kapalı tribünleri dolu olarak görmek isterdim.Elazığspor'un küme düşmüş olması, Altay'ın hiç bir iddiasının kalmamış olması maça ilgiyi de azalttı. Buna rağmen Altay'ın sezonu galibiyet ile kapatması güzel oldu. Sait Karafırtınalar hoca sanırım şimdiden gelecek sezonun planlamasına başlamıştır.Hatayspor zaten playoff'u garantilemiş olarak çıktı maça. As oyuncularını dinlendirdiler ama oynayanlar da hiç sırıtmadı. Kazanarak finallere moralli gidiyorlar. Balıkesirspor için çok zor bir sezon geride kaldı. Böyle bir maçı oynamak zordur. Bunu maçta futbolcuların yüzlerinde gördük.Balıkesirspor kazasız belasız bitirdiğine şükretsin. Taraftar küsmüş, takıma destek yok, hoca tek başına kalmış. Bu manzaradan mutluluk tablosu çıkmaz. Bu sezon böyle bitti ama önümüzdeki sezon da bundan farklı olmayacak gibi. Herkes kongreyi bekliyor. Umarım güçlü bir yönetim ile ayağa kalkmayı başarırlar.