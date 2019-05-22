Akhisarsporlu Manu Trabzon yolunda

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TRABZONSPOR, Akhisarspor'da bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan Manu'yla anlaşmak üzere. Transfere yeşil ışık yakan Manu,dedi. Yeşil-siyahlılarda Abdoul Sissoko, Mustafa Yumlu, Serginho, Kadir Keles, Fatih Öztürk, Jeremy Bokila ve Bilal Kısa'nın sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Josue ile birlikte, özel yaşantısına dikkat etmeyen Elvis Manu ve daha önce Akhisar'dan ayrılmak istediğini bildiren kaleci Milan Lukac ile de yollar ayrılacak. Ayrıca kaleci Bora Körk de futbolu bıraktığını açıklamıştı.