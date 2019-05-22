Denizli trafiği yeni cadde ile rahatladı

BUGÜN NELER OLDU

ulaşımla ilgili yatırımları tek tek hizmete sokan Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce hizmete aldığı Yeni Cadde bölge trafiğini rahatlattı. Yeni Cadde ile 29 Ekim Bulvarı, 415 Sokak ve eski Karcı yolunun kesiştiği kavşaktan başlamak üzere eski Molla Deresi olarak adlandırılan mevkii istikametinden İlbade Mezarlığı ile eski Zahire Pazarı arasından, Örnek Caddesi ile Ahi Sinan Caddesi'nin kesiştiği Ahi Sinan Kavşağı'na bağlandı. Eski Zahire Pazarı'ndan başlayan yeni yol, Tekden Hastanesi arkasından devam ederek, 29 Ekim Bulvarı'na kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlıyor. Örnek Caddesi, Ahi Sinan Caddesi ve Merkezefendi Caddesi trafiği daha da akıcı hale geldi. Yeni Cadde'nin 2 yakasını birbirine bağlayan yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde gidiş geliş olmak üzere çift şeritli köprünün de yapıldığı yol vatandaşlardan tam not aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yeni Cadde ile zaman zaman üst seviyede sıkışıklığa neden olan bölge trafiğine bir rahatlama getirdik. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.