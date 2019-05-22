Tek arzusu sahnede hayata veda etmek

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Seferihisar ilçesinde yaşayan Müjgan Hasdemir, sahne hayalini gerçekleştirmek için 75 yaşında tiyatroya başladı ve ödül sahibi oldu. Hasdemir, yönetmen Vedat Murat Güzel ile Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nda hazırladığı yeni oyunda rol alıyor. Oyuncular arasında bastonuyla sahneye çıkan 79 yaşındaki Müjgan Hasdemir de oyunculuk başarısıyla dikkati çekiyor. İçindeki sanat arzusunu ancak eşini kaybettikten ve çocukları hayatlarını kurduktan sonra gerçekleştirebildiğini anlatan Hasdemir, amatör olarak Ürkmez Kadın Tiyatrosu'na katıldığını söyledi. "Tiyatro sahnesinde olmak beni gençleştiriyor" diyen Hasdemir, birbirinden farklı karakterleri canlandırmak istediğini, en çok da biyografisini tiyatro sahnesine taşımak istediğini dile getirdi. Hasdemir, "Artık hayalim kalmadı ama uykum kaçınca geceleri düşünüyorum, 'keşke sahnede ölebilsem' diyorum" dedi.