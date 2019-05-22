“Yetenek Avcıları” geleceğe hazırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir Valiliği'nin öncülüğünde 20 ilçede yetenekli çocukları keşfedilmesi için "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" isimli proje başlatıldı. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutup, spora yönlendiren projeye bugüne kadar 39 binden fazla öğrenci dahil oldu. Sporun verdiği disiplinin yanı sıra milli ve manevi duygularının güçlenmesi hedeflenen projede, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına malzeme desteği de sağlanıyor.Projeye katılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetkilileri, okul idarecileri, öğretmenler, spor eğitmenleri ve diğer görevliler birer "yetenek avcısı" olup okullarda, mahalle aralarında gizli kalmış değerleri gün yüzüne çıkarmaya, geleceğin sporcularını yetiştirmeye çalışıyor. Okulların depoları boşaltılarak açılan alanlarda, spor salonlarında atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, judo, tekvando, boks, oryantiring, güreş, eskrim, masa tenisi, voleybol, karate, hentbol, dart, bocce, satranç, yüzme, geleneksel Türk okçuluğu, halk oyunları ve tenis eğitimleri veriliyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 20 ilçede ikişer okulda başlayan projeye ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Öncelikle ele aldıklar kitlenin 7-13 yaş grubu olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Projeyi alt gelir grubunun çocuklarının yoğun olduğu bölgelerdeki okullarda başlattık. İlkokul 3'ten ortaokul 8'inci sınıfa kadar çocuklara futbol dışında ilçenin imkanlarına göre Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün imkanlarına, elimizdeki antrenör ve beden eğitimi hocalarının kapasite durumuna göre branşlar belirledik. Şu anda 39 bin 100 öğrenci proje kapsamında, bunun 11 bini satranç" dedi.