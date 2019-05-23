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Fatma kaptan hayatının 20 yılını yollara adadı

Denizlili Fatma Çelik 20 yıl boyunca ambulanstan, belediye otobüsüne kadar pek çok araç kullandı. Turistlere Anadolu’yu gezdiren Çelik, “Mesleğimi çok severek yapıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Fatma kaptan hayatının 20 yılını yollara adadı
TURİSTLERİ TAŞIYOR
DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesinde yasayan 2 çocuk annesi Fatma Çelik (50), 20 yıl önce Denizli'de özel bir saglık kurulusunda temizlik personeli olarak çalısırken, tavsiye üzerine ehliyet aldı. Ambulans soförlügüne baslayan Çelik, ardından Denizli Büyüksehir Belediyesi'nde otobüs soförlügü ve ögrenci servisi kullanarak meslegini sürdürdü. Ortaca-Istanbul arasında çalısan sehirler arası otobüsleri de kullanan Çelik, hafta sonu düzenlenen turlarla turizm sektörüne hizmet vermeye basladı. Bu süreçte turizm alanında büyümeyi kafasına koyan Fatma Kaptan, "Hayallere giden yol" sloganı ve torununun ismiyle kurdugu sirketle, turistlere Anadolu'yu gezdiriyor.

ÇOCUKLARIM GÜÇ VERİYOR
ISTANBUL'DAN rehber esliginde aldıgı yabancı turistleri, 13 gün boyunca Anadolu'da gezdiren Çelik, hayatını yollara adadıgını söyledi. Hayatında tesadüflerin birbirini kovaladıgını, ambulans soförü olarak basladıgı mesleginde yolculara hizmet veren tüm araçları kullandıgını anlatan Çelik, "Hep bir hayalim vardı, kendi aracım olsun, kendi isimi yapayım. O hayalimi gerçeklestirdim. 2 araç aldım. Bu yolda dogru bir sekilde ilerlemeye çalısıyorum. Meslegimi severek yapıyorum. 50 yasındayım ama eskisinden daha çok hayal kuruyorum. Denizli'de bir turizm acentesi kurma düsüncem var. En büyük destekçilerim çocuklarım. Onlardan güç alıyorum" dedi.

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Fatma kaptan hayatının 20 yılını yollara adadı
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