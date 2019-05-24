Başka Eraylar ölmesin diye...

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İzmir'de?bisiklet tutkunları, 24 Mayıs 2018 tarihinde Narlıdere'de bisikletiyle ilerlerken hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybeden liseli Eray Köseler'i anmak için bir araya geliyor. Yarın saat 15.30'da Üçkuyular Vapur İskelesi'nde buluşacak olan Bike İzmir Bisiklet Topluluğu, Narlıdere'de Eray Köseler'in adına yapılan anıta kadar pedal çevirecek. Burada saygı duruşunda bulunacak olan topluluk, bisikletli ölümlerin son bulması için 'bisikleti fark et' diyecek. Bike İzmir'in kurucusu Mustafa Kemal Kara, "Eray kardeşimizin aramızdan ayrılışının 1. yıldönümü...Sadece sahilde, bisiklet yolunda değil bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülerek trafiğe entegre edilmesini istiyoruz" dedi.