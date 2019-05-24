Şehıt polısın aılesı en ağır cezayı ıstedı

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İzmır Gaziemir'de uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan Sedat A.'nın (28) yargılanmasına başlandı. Tutuklandıktan sonra avukatının itirazı üzerine serbest bırakılan Sedat A., hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Sedat A., katılmazken, polis memurunun babası Hamdi Keleş, annesi Güler Keleş, meslektaşları ve ailenin avukatı katıldı. Duruşmada ilk olarak Buket Keleş'le birlikte polis kontrol noktasında görev yapan kadın polis memuru S.A. tanık olarak dinlendi. Sanığın araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen S.A., "Sürücü araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisindeydi" dedi. Diğer polis memuru Z.E. ise, "O noktada görev yaparken, sanık hızlı bir şekilde gelerek arkadaşımıza çarptı" dedi. Davaya katılma talebinde bulunan polis memurunun babası ve annesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.