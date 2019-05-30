Ege’de sıcak saatler

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIRSPOR'DA cuma günü yapılacak olan kongre öncesinde gerilimli bekleyiş sürüyor. Başkan Mustafa Bahçeci kesinlikle aday olmayacağını açıklarken sosyal medyada Beşiktaşlı yönetici, iş adamı Sinan Vardar'ın ismi ön plana çıktı. Kulübün acilen 6 milyon liraya ihtiyacı olduğu 22 Haziran'a kadar bu paranın ödenmemesi halinde Balıkesirspor'un TFF 2.Lig'e düşeceği iddia edilmişti.MANISASPOR'A 5 maç önce büyük ümitlerle getirilen Tamer Taşkın ile yollar ayrıldı. Levent Devrim, Mustafa Çapanoğlu ve Tamer Taşkın olmak üzere 3 teknik adamla çalışan Manisa temsilcisi Tuzla'nın antrenörü Ercüment Coşkundere ve Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Tayşkınyürek ile görüşme yapılmdığı iddia ediliyor.SPOR Toto 1. Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Altay, savunmaya takviye yapmak için eski oyuncusu Ankaragücü'nden Alihan Kubalas'ı listesine aldı. Başkent ekibi 2 sezon önce Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olduğunda savunmanın göbeğinde Alihan Kubalas ve Gencer Cansev oynuyordu. Siyah-beyazlı kurmaylar gelecek sezon defansı bu ikiliden oluşturmak istiyor.ALTINORDU dış transferde rotasına Almanya'ya çevirdi. Kırmızı-lacivertli ekibin oyuncu izleme komitesinden Cüneyt Yis'in gurbetçi futbolcularla ilgili detayla bir rapor sunduğu öğrenildi. Geçen sezon kadroya katılan Almanlı patentli oyuncuların başarılı bir performans sergilemesinin ardından İzmir ekibi dış transferde önceliği Almanya'ya vereceği bildirildi.3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'yı ligin 7. haftasında son sırada alan ve 4. sırada sezonu tamamlayıp Play-Off oynatan Mesut Toros'a üst liglerden teklifler yağıyor. Boluspor, Tuzlaspor ve Diyarbekirspor'un Toros'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekipte iyi işlere imza atan Toros'un 31 Mayıs'ta yapılacak mali genel kurul sonrası yönetimle masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Karşıyaka Alt Yapı Şubesi önümüzdeki günlerde yarışmacı takımlarına futbolcu beğenmek için seçme düzenliyor. Seçmelere yoğun ilgi olduğu açıklandı. Yeşil-kırmızılılar bu sezon U19 ve U14 Türkiye Finalleri'nde boy gösterdi.TFF 3. Lig'de şampiyonluğu ligin bitimine 2 maç kala Hekimoğlu Trabzon'a kaptıran, ardından Play-Off'ta Ergene Velimeşespor'a elenen Nazilli Belediyespor'da gözler 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurula çevrildi. Ekonomik sorunlarla boğuşan Nazilli Belediyespor'da mevcut başkan Özgen Türker tekrar aday olmayacağını bildirirken, Nurettin Özkan adaylığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda Mazlum Demir, Mert Er Estik, Onur Karakabak, Polat Güren gibi isimlerin de önümüzdeki günlerde TFF'ye gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.