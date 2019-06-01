Bayram tatili için Ege’ye akın başladı

BUGÜN NELER OLDU

Dün mesai bitimiyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatili resmen başladı. Milyonlarca tatilci Ege Bölgesi'nde akın etti. İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi'ne doğru seyreden tatilciler Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluğa sebep oldu. Yerli turistin tercih ettiği tatil bölgesi olan Ege'de turistik tesisler bayram için hazırlıklarını tamamladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bayram tatilinin erken açıklanmasının hem tatilciler de hem turizmciler için çok iyi olduğunu söyledi. Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 10 milyar liranın üzerinde bir turizm geliri beklendiğini ifade eden İşler, "Bayramda Ege Bölgesi'nde ise 4 milyar liraya yakın bir turistik hareketlilik bekliyoruz. Bayramda doluluklarımız yüzde 100'e yaklaşmış durumda" diye konuştu.Sahip olduğu 30 binin üzerinde yatak kapasitesiyle iç turizmde önemli yer tutan Edremit Körfezi'nde bayram tatilinin başlamasına saatler kala otellerde yer kalmazken çadır kamplarında da doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı. Çadır kampı işletmecisi Atila Altın, "9 günlük Ramazan Bayramı tatilini betondan ve gürültüden uzak geçirmek isteyenlerin tercihlerini çadır kampından yana kullanması dolayısıyla yüksek oranda doluluk var" dedi.İZMIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Zekeriya Mutlu, vatandaşlardan bayram alışverişlerinde esnaf sanatkarları tercih etmelerini istedi. Bayram arifesinde alışverişlerin artacağına dikkat çeken Mutlu, AVM'ler yerine esnaf tercihinin ekonomiye de olumlu yansıyacağını söyledi.