Horoz’un planı hazır

SPOR Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek olan Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi. Naklen yayın, federasyon, reklam, Spor Toto, sponsorluk, kombine ve forma gelirlerinden 150 milyon TL
beklediklerinin altını çizen Fırat, "Yaklaşık 40 milyon TL borç ödemesi yapmamız gerekiyor.
Bu parayla önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalmasını planladığımız 110 milyon TL civarındaki paranın 70 milyonunu transfere ayıracağız.
Kalan 40 milyon TL ise prim, deplasman, tadilat ve ekstra giderler için harcanacak" dedi.
MEHMET AKYÜZ SAMSUN YOLUNDA
Yılport Samsunspor, Denizlispor'da iyi bir sezon geçiren Mehmet Akyüz ile ciddi şekilde ilgileniyor.
İç transfer görüşmelerine başlayan Denizlispor'da yönetim sözleşmesi biten kaleci Adam Stackhowıak ile yedek kaleci Asil Kaan Güler, Deniz Vural, Furkan Şeker, Gökhan Süzen, İsmail Aıssatı, Kerem Can Akyüz, Ziya Alkurt, Taha Can Velioğlu
ile anlaşmak üzere.