Horoz’un planı hazır

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SPOR Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek olan Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi. Naklen yayın, federasyon, reklam, Spor Toto, sponsorluk, kombine ve forma gelirlerindenbeklediklerinin altını çizen Fırat,Bu parayla önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalmasını planladığımız 110 milyon TL civarındaki paranınKalan 40 milyon TL ise prim, deplasman, tadilat ve ekstra giderler için harcanacak" dedi.Yılport Samsunspor, Denizlispor'da iyi bir sezon geçirenİç transfer görüşmelerine başlayan Denizlispor'da yönetim sözleşmesi biten kaleci Adam Stackhowıak ile yedek kaleciile anlaşmak üzere.