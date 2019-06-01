Sayaç okurken yangından kurtardı

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İZMIR'IN Tire ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Gazazhane Caddesi'ndeki Enver Açıkgöz'e (36) ait iki katlı müstakil evde geçtiğimiz 6 Mayıs'ta yangın çıktı. Elektirik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Bu sırada elektrik sayacını okumaya gelen Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Şirketi görevlisi Ali Akyıldız, yoğun dumanı fark etti. İçerdeki Mert Açıkgöz'ün imdat çığlıklarını duyan Ali Akyıldız, kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı yanmaya başladığı için müdahale edemedi. Pencerenin demir parmaklıkları ve camı kıran Akyıldız, alevlerin arasından Enver Açıkgöz ve oğlu Mert Açıkgöz'ü kurtardı. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma personeli Akyıldız'ı plaketle ödüllendirdi. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Uğur Yüksel'den plaket alan Ali Akyıldız, "Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül iki insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz" diye konuştu.