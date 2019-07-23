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’da şoku

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Altay’da Onurcan şoku
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın geçtiğimiz hafta ön protokol yaptığı Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan Piri, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Afyon kampında bir süre antrenmanlara katılan genç file bekçisine ulaşamadığını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Ben İzmir'e geldikten sonra Onurcan ayrılmak istediğini söyleyerek kampı terk etmiş. Telefonlarını da açmıyor. Neden ayrıldığını bilmiyorum, ilginç" yorumunda bulundu. Bu gelişme üzerine yönetim yeni kaleci transferi için arayışlara başladı.
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Altay’da Onurcan şoku
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