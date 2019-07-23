Bandırma’dan sponsor çağrısı

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İKİNCİ Lig ekibi Bandırmaspor'da dış transfer çalışmalarında sona gelindi. Ege ekibi son olarak Samsunspor'dan deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Başaran ile kadrosunu güçlendirdi. Geçen yıl attığı gollerle takımın ligde tutunmasında büyük katkı yapan Batuhan Karadeniz ile de sözleşme yenileyen Bandırmaspor 15'e yakın yeni futbolcu transferi yaptı. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, şampiyonluk için iddialı bir takım kurduklarını Afyon ve Bolu kamplarından sonra gerek görülmesi halinde 1-2 takviye ile transferi kapatacaklarını açıkladı. Sponsorluk ve reklam desteği konusunda bölgedeki firmalara çağrı yapan Göçmez, "Yazacağımız şampiyonluk hikayesinde firmalarımızın da katkılarını bekliyoruz" diye konuştu.