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Bu çıftlıkte hayat var

’nın Demirci ilçesinde 2014 yılında kurulan ’nde yılda bin kişiye ücretsiz eğitim veriliyor

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Bu çıftlıkte hayat var
Manısa'nın Demirci ilçesinde 5 yıl önce kurulan "Ekolojik Hayat Çiftliği"nde, yurdun dört bir yanından gelen ve aralarında akademisyen, öğrenci ve ziraat mühendislerinin bulunduğu yılda ortalama bin kişiye ücretsiz eğitim veriliyor. Yılın belirli döneminde çiftliğe gelip ücretsiz konaklayan ve ortalama 3 gün ekolojik yaşam ve organik tarım semineri alan misafirler, bahçede de organik meyve ve sebze yetiştirmeyi öğreniyor. Demirci'nin Bahçeler Mahallesi'nde 400 dekar arazide kurulu Ekolojik Hayat Çiftliği'nde başta badem ve hünnap olmak üzere, çeşitli türlerde meyve ve sebze üretimi yapılıyor. Ekolojik Hayat Çiftliği'nin kurucu ortaklarından Orhan Aztekin, Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği seçildiklerini söyledi. Aztekin, "Çiftliğimizde 10 kişi istihdam ediliyor. 25 yatak kapasiteli çiftlikte belirli aralıklarla ziraat mühendislerince eğitim ve seminerler düzenliyoruz" diye konuştu.
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Bu çıftlıkte hayat var
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