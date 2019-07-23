Kerim de gidiyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı, Beşiktaş'a çok yakın. Dış transferi şimdilik noktalayan Altınordu'da Kerim Alıcı için Beşiktaş'tan haber bekleniyor. Altınordu'nun 1 milyon Euro bonservis istediği sağ bek oyuncusunun Beşiktaş ile anlaşma sağladığı anlaşmanın iki gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi. Altınordu'dan çarşamba gününe kadar süre isteyen Beşiktaş'ın transferi en kısa sürede açıklaması bekleniyor. Yusuf Acer için de Rizespor bastırıyor. Lig kariyerinde 58 maça çıkıp 3 gol atan Kerim, alt yaş gruplarında 2 kez milli formayı terletti. Altınordu yönetiminin resmi bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki genç futbolcu için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

BERKAY KORKUTTU

Öte yandan ön libero Berkay Samancı'nın sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Erzurum kampında geçen perşembe günü Akhisarspor'la oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Berkay, sakatlanarak 60'ıncı dakikada oyundan çıktı. Kasığında zorlanma tespit edilen deneyimli futbolcunun 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Berkay'ın sakatlığının ciddi olmaması teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu rahatlattı.