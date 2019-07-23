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Ksk yönetımınden taraftarlara sürprız

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Ksk yönetımınden taraftarlara sürprız
KARŞIYAKA yönetimi, yeni sezon futbol, basketbol ve voleybol kombinelerini önümüzdeki hafta satışa sunmaya hazırlanırken taraftarlara sürprizler hazırlıyor. Futbolda kadroyu koruyan, basketbolda Ufuk Sarıca ile anlaşıp yeniden başarılı günlerine dönmenin hesaplarını yapan Kaf-Kaf, cefakar taraftarlarını da unutmadı. Yıllık kombine kartı alan taraftarlar 50'ye yakın mağazadan indirimli alışveriş yapma imkanı bulacak. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, giyimden, alışverişe, yemekten eğlence hayatına kadar birçok alanda taraftarlarının kombine kart ayrıcalıklığını yaşayacağını belirtti
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Ksk yönetımınden taraftarlara sürprız
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