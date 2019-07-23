Sağlığa dev yatırım

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir takım açılış ve ziyaretler yapmak üzere dün İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti. Programı kapsamında Kınık'a geçen Yıldırım, burada Kınık Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca telekonferans ile Foça'ya bağlanılarak Foça Devlet Hastanesi'nin de açılışı yapıldı. Açılış törenine eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ilçe belediye başkanları, AK Parti İzmir Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

IKI YILDA BITIRILDI

Kınık halkı, hastanenin açılışı nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, Yıldırım'ı da ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı. Yapımına 2 yıl önce başlanan hastanede acil servis, ameliyathane, yoğun bakım servisi, anestezi servisi, çocuk servisi, kadın doğum servisi, dahiliye servisi, genel cerrahi servisi, fizik tedavi servisi, üroloji servisi ve diş polikliniği servisi bulunuyor. Kınık Devlet Hastanesi sözünün 2006'da verildiğini ve sözün tutulduğunu kaydeden Yıldırım, "Rabbim hastalık vermesin ama lazım olduğunda elimizin altında tesisimizin olması çok güzel bir şey. 17 yıldır Türkiye sevdalısı liderimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi bir baştan bir başa kalkındırdık. Kim hayal edebilirdi? 600 yıllık hayal; Sabuncubeli Tüneli yapıldı. İzmir-Manisa arası 15 dakikaya indi. İstanbulİzmir arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hayaldi, gerçek oldu. Nereden nereye. Bununla kalmıyor, şimdi İzmir'den Bergama'ya kadar, Çandarlı Limanı'na kadar 76 kilometre otoyol yapıyoruz. Bu yol bittiğinde İzmir'den buraya gelmek yarım saat bile sürmeyecek. İşte hizmet, insan sevgisi bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor" dedi.