Kombineye yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPELİ futbolseverler 2019-2020 sezonu için kombine biletlere adeta hücum etti. Süper Lig'de son 2 sezondur 9 bin kapasiteli Bornova Stadı'nı dolduran sarı-kırmızılılar maraton ve numaralı tribün kombinelerini tamamen tüketti.Taraftarların büyük ilgisi başta başkan Mehmet Sepil ve tüm takımı oldukça memnun etti. Göztepe yarım sezon için numaralı tribünü 900 TL'ye, maratonu ise 500 TL'ye satışa çıkarmıştı. Kurmaylar bu sene de kuzey kale arkası için kombine satışı gerçekleştirmedi.