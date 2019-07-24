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Menemen ’de ısrarcı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Menemen Mehmet Akyüz’de ısrarcı
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor forvet hattına takviye yapmak için Denizlisporlu Mehmet Akyüz ısrarını sürdürüyor. İzmir ekibi Süper Lig'in yeni kulübü Horoz'un kampında bulunan başarılı golcüden haber bekliyor. Tecrübeli oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün yapmış olduğu teklife olumlu yaklaştığı bildirilmişti. Bu arada Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti. ONOKA IMZALADI
Yönetimle görüşen 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı ve Onoka 3 yıllık imzayı attı. Menemenspor, Onoka'nın yanı sıra bugün Karabüksporlu stoper Can Sıkılmaz'ı da resmen transfer etmişti.
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Menemen Mehmet Akyüz’de ısrarcı
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