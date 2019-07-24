Menemen Mehmet Akyüz’de ısrarcı

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1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor forvet hattına takviye yapmak için Denizlisporlu Mehmet Akyüz ısrarını sürdürüyor.Tecrübeli oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün yapmış olduğu teklife olumlu yaklaştığı bildirilmişti. Bu arada Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti. ONOKA IMZALADIYönetimle görüşen 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı ve Onoka 3 yıllık imzayı attı.