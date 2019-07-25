Gazı Resul, yenıden görmek ıstıyor

BUGÜN NELER OLDU

Seferihisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 47 yaşındaki Resul Ulaş, 1993 yılında Bingöl'de askerliğini yaparken operasyon dönüşü üstündeki mühimmatları çıkarırken el bombası fünyesinin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Helikopterle önce Elazığ Askeri Hastanesi'ne oradan da GATA'ya sevk edilen Ulaş, sol gözüyle elindeki iki parmağını kaybetti. Sağ gözünde de büyük oranda görme bozukluğu oluşan Ulaş'a bir yıl sonra kornea nakli yapıldı. Görme oranı 4 yıldan bu yana geçirdiği ameliyatlara rağmen her geçen gün azalan Ulaş, yeniden görebilmesi için protez kornea ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. Ankara'daki özel bir hastaneye yönlendirilen Ulaş, hastanenin SGK anlaşmasının bulunmadığını öğrenince üzüntü yaşadı. Eşi Ayşe Ulaş'ın desteği olmadan evinde dahi hareket edemeyen gazi, protez kornea nakli olup yeniden çocuklarını görmeyi umutla bekliyor. Gazi Resul Ulaş, "Çocuklarımın büyüdüğünü göremiyorum. Oğlum top oynarken görmeyi özledim" dedi. Eşi Ayşe Ulaş ise, "Evlenirken ben ona 'görmeyen gözün tutmayan elin olacağım' demiştim. Hayatımıza öyle devam ediyoruz. Eşimin sadece görmesini istiyorum" diye konuştu.