Kale gibi kale

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN sezon Karşıyaka'dan transfer edilen Erhan Erentürk'ün yanı sıra hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da başarılı bir sezon geçiren Ali Emre Yanar ve altyapıdan A takıma alınan Mertcan Dağlı arasında 1 numaralı forma için büyük mücadele başladı. Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka ile Ümit Özışık, bu üçlüden en hazır olanına kaleyi teslim edecek. Küçüktaka, üç sezon önce kaleci bölgesinde gençlik devrimi yaptıklarını belirterek, "Bu değişimin sonucunda Berke Özer Fenerbahçe'ye, Erce Kardeşler Trabzonspor'a gitti. Gücümüzden hiçbir şey kaybetmeden A takımımızda 21, hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK'da Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe ve Enes Kalyoncu ile 19 yaş ortalamasını yakaladık. İki takımdaki altı kalecimizin beşinin akademi patentli olması ise bizler için büyük gurur kaynağı" dedi.