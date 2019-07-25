Manisa’dan istihdam seferberliği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ikinci istihdam seferberliği kapsamında Manisa'da 13 bin kişi iş sahibi oldu. Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı İş- Kur Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, İş- Kur Müdür Vekili Eşref Aslan ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Manisa'nın işsizlik rakamlarıyla ilgili bilgi veren İş-Kur Müdür Vekili Eşref Aslan, toplamda 68 bin 514 kişinin iş aradığını söyledi. Manisa Valisi Ahmet Deniz de, kentin 4,5 milyar dolar ihracatı olduğunu ve Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını söyledi. İşsizlik rakamlarının Manisa'da düşük olduğunu kaydeden Deniz," Manisa'da işsizlik rakamının 5,1 olduğunu düşünüyoruz. Avrupa ortalamaları yüzde 7,5 civarında. Bu da Manisa'nın güzelliğidir. Ocak ayından itibaren ikinci istihdam seferberliği sayesinde 13 bin civarında bir istihdam artışı olmuş. Kentte 403 bin kişi sigortalı olarak çalışıyor" dedi. Vali Deniz, özellikle mesleki eğitime önem verdiklerini ve meslek liselerine talebin de giderek arttığını ifade etti.

NERMİN UÇTU