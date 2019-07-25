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MaviBahçe’de

Giriş Tarihi: 25.7.2019
MaviBahçe’de Jazz Festivali
Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 3. Jazz Festivali 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Caz müziği tutkunlarının heyecanla beklediği organizasyon MaviBahçe Kent Meydanı'nda düzenlenecek. Geleneksel hale dönüşen MaviBahçe Jazz Festivali'nin üçüncüsü bu yıl dopdolu bir programla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında Jazz sanatçıları Erkan Oğur, Birsen Tezer, İlhan Erşahin, Selen Beytekin, Elif Çağlar, Ferit Odman, İmer Demirer, Önder Focan, Hamdi Akatay sahne alacak. Geçtiğimiz yıllarda 30 bini aşkın seyirciyle rekor izlenme oranlarına ulaşan festival, solo ve grup performanslarıyla İzmir ve Egelilere yine muhteşem anlar yaşatacak.
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MaviBahçe’de Jazz Festivali
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