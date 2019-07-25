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Menemenspor, Arnavut kaleci Selmani ile anlaştı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Menemenspor, Arnavut kaleci Selmani ile anlaştı

TRANSFERDE son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan Spor Toto 1. Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu. Sarı-lacivertliler, KF Laçi takımında forma giyen Gentian Selmani ile el sıkıştı. Gentian Selmani ile kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.

BUGÜN RAKİP GÖZTEPE
Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, özel maçta Türkmenistan ekibi Şagadam'ı 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisinin gollerini Hüseyin ve Tayfun kaydetti. Menemen bugün Göztepe, 27 Temmuz'da Altay ve 30 Temmuz'da Balıkesirspor'la karşılaşacak.

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Menemenspor, Arnavut kaleci Selmani ile anlaştı
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