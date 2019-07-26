Denizlispor Sako’yu bekliyor

Transferde son olarak Akhisarspor'la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni takımı Yukatel Denizlispor, sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiltere'nin Crystal Palace ekibinde forma giyen Malili oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve yönetimin transferde önemli aşama kaydettiği vurgulandı. Forvette de zaman zaman görev yapabilen oyuncuya teklifini ileten yönetimin kesin yanıt beklediği belirtildi.

ÖMER BAYRAM GÜNDEMDE

Avrupa kariyerine 2006-07 sezonunda Fransa'nın Chateauroux ekibinde başlayan Sako, Saint-Etienne formasını da terletti. Ardından İngiltere'nin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton ve West Bromwich'te top koşturdu. Bu arada Denizli', G.Saray'dan Ömer Bayram da listedeki bir diğer isim...