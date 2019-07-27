Altay, Menemen yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, yeni sezonda iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı. Alsancak Stadı'nın inşaat sürecinin uzaması nedeniyle farklı bir yol izleyeceklerini söyleyen Özden Töraydın,. Bu eksiklerin tamamlanamaması durumunda sezona yine Atatürk Stadı'nda başlayacağız.diye konuştu.