hedefi Hernandez Denizlispor’un

BUGÜN NELER OLDU

Denızlıspor'da yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kariyerinin büyük bölümünü İtalya ve İngiltere'de geçiren tecrübeli forvetin Türk kulüplerinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Bonservisi elinde bulunan oyuncunun menajeriyle yönetimin görüşmeleri sürdüğü öğrenildi.Bu arada Denizlispor, Altınordu'dan antrenör transfer etti. Türkiye Şampiyonu olan Akademi Ligi