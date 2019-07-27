hedefi Hernandez Denizlispor’un

Denızlıspor'da yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı forvet Abel Hernandez ile temasa geçti.
Kariyerinin büyük bölümünü İtalya ve İngiltere'de geçiren tecrübeli forvetin Türk kulüplerinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Bonservisi elinde bulunan oyuncunun menajeriyle yönetimin görüşmeleri sürdüğü öğrenildi. Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Sedat Şahintürk, Rodalleg, Hadi Sacko ve Zeki Yavru ile kadrosunu güçlendiren Ege ekibi, transfere doymuyor. Teknik Direktör Yücel İldiz halen 5-6 oyuncuya ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti. U19'A ANTRENÖR TAKVİYESİ
Bu arada Denizlispor, Altınordu'dan antrenör transfer etti. Türkiye Şampiyonu olan Akademi Ligi Altınordu U17 Teknik Sorumlusu Antrenörü İlker Seven, Denizlispor 19 takımı teknik Sorumluluğuna getirildi.