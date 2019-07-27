Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Transfer yasağı yok

yasağı yok

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Transfer yasağı yok
TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Akhisarspor ile Cihat Arslan arasındaki 600 TL'lik uyuşmazlıktan dolayı transfer yasağı geldiği yönünde haberler Başkan Hüseyin Eryüksel, tarafından yalanladı. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, bunların tamamen yalan haber olduğunu hatta dün Bjarnason, Erhan Çelik ve Bertuğ Bayar'ın lisanslarının TFF tarafından profesyonel futbolcu lisanslarını ellerine aldıklarını ifade etti. Bu arada Ege ekibi, G.Saray ile 7 Ağustos'ta oynayacağı Süper Kupa maçına kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Transfer yasağı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN