Transfer yasağı yok

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Akhisarspor ile Cihat Arslan arasındaki 600 TL'lik uyuşmazlıktan dolayı transfer yasağı geldiği yönünde haberlerAkhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, bunların tamamen yalan haber olduğunu hatta dünBu arada Ege ekibi, G.Saray ile