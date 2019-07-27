Transfer yasağı yok

TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Akhisarspor ile Cihat Arslan arasındaki 600 TL'lik uyuşmazlıktan dolayı transfer yasağı geldiği yönünde haberler Başkan Hüseyin Eryüksel, tarafından yalanladı.
Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, bunların tamamen yalan haber olduğunu hatta dün Bjarnason, Erhan Çelik ve Bertuğ Bayar'ın lisanslarının TFF tarafından profesyonel futbolcu lisanslarını ellerine aldıklarını ifade etti.
Bu arada Ege ekibi, G.Saray ile 7 Ağustos'ta oynayacağı Süper Kupa maçına kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.