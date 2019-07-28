Büyükşehir’e imar yönetmeliği çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentin ihtiyaçlarına cevap verecek imar yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi için çağrıda bulunarak, yönetmeliğin yaşama geçirilmesi için konunun takipçisi olacağını söyledi. Yıllar önce hazırlanması gereken İmar yönetmeliğinin oluşturulması için geç kalındığını ifade eden Nasır, Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları ile birlikte İzmir'in dokusuna uygun ve geleceğini oluşturacak çerçevede bir imar yönetmeliğini gündemine alması gerektiğini vurguladı. Necip Nasır, konuya ilişkin şu görüşleri paylaştı: "Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğine bağlı Mimarlar Odası tarafından 03.07.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ne dava açıldı. Bu davadan dolayı Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurdu, aylardır belediyelerde inşaat ruhsatı verilemiyordu. Danıştay üst kurulunun gerekçeli kararını bakanlığa bildirmesiyle bir hafta içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 Temmuz 2019 tarihinde hızlı bir şekilde Danıştayın kararlarına uygun şekilde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini revize ederek resmi gazetede yayınlanarak sorunu giderdi. Şu anda belediyeler ruhsat vermeye başladı, bu sorun kendi imar yönetmeliğini yapmış olan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde sorun yaratmadı."

'TAKIPÇISI OLACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imar yönetmeliğini, kentin geleceğine uygun bir projeksiyonla hazırlamasının önemine dikkat çeken Nasır, "Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odasının konuya dikkat çekmesi ile geçen ay meclisten geçirdiği acele ile hazırlanmış, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini içermeyen, Danıştayın iptal kararlarını dikkate almayan yönetmelik taslağını revize ederek gündeme getirdi. İzmir Büyükşehir, imar yönetmeliğini artık İzmir'in kendi dokusuna ve çağın gereksinimlerine ve geleceğine yön verecek bir şekilde hazırlamalı. Büyükşehir Belediyesi kentin dokusuna uygun bir imar yönetmeliğini hazırlaması halinde ben ve milletvekili arkadaşlarım yönetmeliğin Bakanlık tarafından onaylanması için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.