‘Geleceğın dünyasına hazırlanıyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk, Çeşme ilçesindeki bir otelde Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen 34. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katıldı. Eğitimi teknik bir alan olarak ele aldıklarını, standartlar, bileşen analizleri gibi konularla değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, bu amaçla bir vizyon programı ortaya koyduklarını söyledi. İnsan beynine yazılım yüklendiği bir çağa adım atıldığını belirten Bakan Selçuk, "İlk defa dünya tarihinde biyolojik bedene yazılım yüklendiği bir çağ geliyor. Bu dönemin ihtiyaçları çok farklı. Sanayi ve bilgi çağından sonra yeni bir kırılma yaşanıyor. Bizim bakış açımız doğmamış çocukların hukukunu korumak. 2040'a hazırlanmazsak bugünkü eğitimin kaliteli göstermenin anlamı yok" dedi. Çocukları uluslararası standartlardaki yeni soru tipleriyle tanıştırdıklarını aktaran Selçuk, eğitim sistemini kademeli olarak değiştirdiklerini, önce altyapıyı ve öğretmenleri hazırladıklarını dile getirdi.