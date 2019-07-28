Göz göz yabancı kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ve Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u dahil eden Göztepe yabancı transferinde sessiz kaldı.Berkan Emir'in yerine iyi bir alternatif arayan Göz-Göz Galatasaraylı Ömer Bayram, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Celtic'ten Emilio Izaguerre ile temaslarını sürdürüyor.