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Göz göz yabancı kaldı!

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Göz göz yabancı kaldı!
SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ve Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u dahil eden Göztepe yabancı transferinde sessiz kaldı. Öte yandan savunma transferlerine ağırlık veren Göztepe, sol bek transferi için gaza bastı. Berkan Emir'in yerine iyi bir alternatif arayan Göz-Göz Galatasaraylı Ömer Bayram, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Celtic'ten Emilio Izaguerre ile temaslarını sürdürüyor.
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Göz göz yabancı kaldı!
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