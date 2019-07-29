‘Bayram’ zamanı!

BUGÜN NELER OLDU

eçtiğimiz sezon son anda küme düşmekten kurtulan Göztepe, yine aynı sıkıntıyı yaşamamak için transferde işi sıkı tutuyor. İki yıldır özellikle sol bekte büyük sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar,Elinde Nagatomo, Linnes gibi önemli kanat bekleri olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in,Sarı-kırmızılılar, renktaşlarıyla yaptıkları Ömer Bayram pazarlığında Cimbom'un istediği 600 bin Euro'luk bonservisini 400 bin Euro'ya kadar düşürdü.Geçen sezon Akhisarspor'dan geldiği Galatasaray'da istediği kadar süre alamayanSon3 sezonda Göztepe formasını giyen 45 futbolcudan sadece 6'sı kariyerine Süper Lig'de kariyerini sürdürüyor. 4'ü isedüzenli olarak oynama şansı yakaladı. A,Gücü'ne transfer olan Scarione 1 maçta görev aldı. Malatyaspor'la anlaşan Ömer Şişmanloğlu da 1'i ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılan isimlerden 16 tanesi 1. Lig'de, 8'i 2. Lig'de, 7'si de 3. Lig'e gitti.