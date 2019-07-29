‘Bayram’ zamanı!

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eçtiğimiz sezon son anda küme düşmekten kurtulan Göztepe, yine aynı sıkıntıyı yaşamamak için transferde işi sıkı tutuyor. İki yıldır özellikle sol bekte büyük sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak üzere...
Elinde Nagatomo, Linnes gibi önemli kanat bekleri olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ömer Bayram'la ve Emre Taşdemir'in satışına onay verdi. Bu durum, İzmir ekibini harekete geçirdi.
ÖMER DE GÖZTEPE'YE GELMEYE SICAK
Sarı-kırmızılılar, renktaşlarıyla yaptıkları Ömer Bayram pazarlığında Cimbom'un istediği 600 bin Euro'luk bonservisini 400 bin Euro'ya kadar düşürdü. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve detayların görüşülmesinin ardından transferin resmen açıklanacağı belirtildi.
Geçen sezon Akhisarspor'dan geldiği Galatasaray'da istediği kadar süre alamayan Ömer Bayram'ın da yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Göztepe'nin teklifine "Evet" dediği gelen bilgiler arasında.
GİDENİN CANI YANIYOR
Son
3 sezonda Göztepe formasını giyen 45 futbolcudan sadece 6'sı kariyerine Süper Lig'de kariyerini sürdürüyor. 4'ü ise (Jahovic, Leo, Lokman, Rotman)
düzenli olarak oynama şansı yakaladı. A,Gücü'ne transfer olan Scarione 1 maçta görev aldı. Malatyaspor'la anlaşan Ömer Şişmanloğlu da 1'i ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılan isimlerden 16 tanesi 1. Lig'de, 8'i 2. Lig'de, 7'si de 3. Lig'e gitti.