Selçuk’un turizm portalı hazırlandı

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İzmir'de Selçuk Ticaret Odası (STO), UNESCO Miras Listesi'nde bulunan Efes ve Selçuk'u internet mecralarında tanıtmak için visitephesus.org adıyla hazırladığı turizm portalını bir lansmanla tanıttı. Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde düzenlenen lansmana Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, belediye meclis üyeleri, turizmle ilgili kurum temsilcileri, İzmir oda başkanları ve üyeleri ile turizm işletmecileri katıldı. Kentin turistik ve kültürel hazinesini internet ve sosyal medya mecralarında tanıtmak, merak uyandırmak ve bölgeye gelecek olan ziyaretçilerin bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan turizm portalında, Selçuk Efes bölgesindeki turizmi canlandıracak içeriklere yer verildi.Lansman toplantısında konuşan Visitephesus projesinin editörü STO İletişim Uzmanı Berrin Dereli, tatil planı yapan kişilerin dikkatini çekmek ve seyahat planlaması yaparken bir rehber olmayı amaçladıklarını söyledi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente gelmeden ve geldikten sonra ihtiyaç duyacakları doğru ve pratik bilgiyi bulabilecekleri bir mecra eksikliği fark ettiklerini ve Visitephesus projesinin bu ihtiyaçtan doğduğunu ifade eden Dereli, "Potansiyel ziyaretçilerimizin ve kente gelen konuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, internet okyanusunda kaybolmadan planlama yapabildikleri derli toplu bir pusula yapmak istedik" dedi.Ticaret odalarının asli görevleri yanında kentin turizm ve ticari hayatına katkı koymak gibi amaçları olduğunu kaydeden STO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, visitephesus projesinin bunun güzel bir örneği olduğunu söyledi. Yolcu, "Kentimizi turizm alanında hak ettiği yerde görmek ve Efes, St. Jean Kilisesi, Meryem Ana Evi, Şirince gibi turizm markalarımızın değerini korumak ve az bilinen kültürel hazinelerimizi tanıtmak amacıyla Visitephesus turizm portalını hazırladık. Hazırlık sürecinde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere pek çok kurum ve kişiden destek aldık. Titiz bir çalışmanın ürünü olan visitephesusus.org, Selçuk ve Efes sevgisi ile oluşan bir sinerjinin güzel bir meyvesi" diye konuştu. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise Visitephesus projesinin bir Selçuk projesi olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam İnci, sosyal medya tanıtımında tüm Selçukluların projeye sahip çıkarak destek olmasının önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Visitephesus turizm portalının tanıtıldığı sunumlar izlendi.